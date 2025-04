Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Nachmittag nordwärts

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere zuletzt 2,7 Prozent.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 89,70 EUR. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 90,90 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 89,72 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 606.969 Stück.

Am 16.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,02 Prozent hinzugewinnen. Am 29.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 78,86 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 12,08 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,54 EUR, nach 6,36 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 116,40 EUR an.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 11.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 6,25 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 9,31 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 87,38 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 87,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 30.04.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 06.05.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2025 21,81 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

