Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagmittag gefragt

Volkswagen (VW) vz im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 93,36 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 93,36 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 93,44 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 93,10 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 101.695 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2024 auf bis zu 128,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,75 Prozent. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 92,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 1,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Volkswagen (VW) vz seine Aktionäre 2023 mit 9,06 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,45 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 134,70 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,21 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,48 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 83,34 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 80,06 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 30.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 29.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 28,72 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

DAX aktuell: DAX zum Handelsende auf grünem Terrain

XETRA-Handel: Letztendlich Pluszeichen im LUS-DAX

Zuversicht in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Handelsende steigen