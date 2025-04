Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 88,44 EUR ab.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 88,44 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging bis auf 88,02 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 88,48 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 36.760 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 29.05.2024 markierte das Papier bei 123,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Am 29.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,83 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,54 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 6,36 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 116,40 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 11.03.2025 vor. In Sachen EPS wurden 6,25 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 9,31 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 87,38 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 87,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 06.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,81 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

