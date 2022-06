Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger schicken Volkswagen (VW) vz am Donnerstagnachmittag ins Minus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte um 16.06.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 142,64 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 142,50 EUR ab. Mit einem Wert von 146,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 432.710 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Am 18.06.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 228,25 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 37,51 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (131,30 EUR). Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 8,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 220,87 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2022. Das EPS wurde auf 13,05 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 6,45 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 62.742,00 EUR – ein Plus von 0,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 62.376,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 28.07.2022 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 27.07.2023 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 33,84 EUR je Aktie aus.

