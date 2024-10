Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Notierung im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 91,26 EUR zeigte sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Kurs von 91,26 EUR zeigte sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel um 11:47 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 91,62 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 90,76 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 91,16 EUR. Zuletzt wechselten 97.534 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR an. Mit einem Zuwachs von 40,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 87,72 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 3,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,02 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 115,10 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,21 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 83,34 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 80,06 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 29.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 23,40 EUR fest.

