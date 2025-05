Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag kaum bewegt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 97,52 EUR an der Tafel.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 97,52 EUR an der Tafel. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 97,84 EUR aus. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 96,84 EUR. Bei 97,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 218.570 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 29.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,95 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 29.11.2024 auf bis zu 78,86 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 23,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,26 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 6,36 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 113,80 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 30.04.2025 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,65 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 6,52 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent auf 77,56 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 23.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,61 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

