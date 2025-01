Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger schicken Volkswagen (VW) vz am Mittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 94,16 EUR abwärts.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 94,16 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 93,38 EUR. Bei 93,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 219.567 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,58 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Mit Abgaben von 16,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,39 EUR, nach 9,06 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 108,30 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 30.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,47 Prozent auf 78,48 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 78,85 Mrd. EUR gelegen.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 18.03.2025 gerechnet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 22,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels fester

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 mit Zuschlägen

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Montagmittag zu