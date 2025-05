Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochvormittag verlustreich

Volkswagen (VW) vz im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 97,44 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 97,44 EUR abwärts. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 97,42 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 98,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 39.319 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei 123,95 EUR markierte der Titel am 29.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 27,21 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.11.2024 (78,86 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 19,07 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,26 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 113,80 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Am 30.04.2025 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,65 EUR gegenüber 6,52 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 77,56 Mrd. EUR im Vergleich zu 75,46 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 25.07.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 20,61 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Tesla-Aktie im Blick: Tesla im Rückspiegel - BYD setzt mit Ladeinnovation und neuer Strategie neue Maßstäbe

Börsengang in Hongkong: CATL-Aktie startet stark

DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Volkswagen (VW) vz-Investment von vor 10 Jahren eingefahren