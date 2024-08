Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag nahe Vortagesschluss

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zum Vortag unverändert notierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 96,00 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:05 Uhr bei 96,00 EUR. Kurzfristig markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 96,08 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 95,80 EUR. Bei 95,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 16.984 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (128,60 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 33,96 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 92,20 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 4,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,55 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 134,70 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 6,21 EUR gegenüber 6,48 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 83,34 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 80,06 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 28,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

