Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag gefragt

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 91,62 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere um 15:52 Uhr 2,3 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 91,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 90,86 EUR. Zuletzt wechselten 438.453 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,95 EUR erreichte der Titel am 29.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 78,86 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 16,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Volkswagen (VW) vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,36 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,47 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 114,50 EUR.

Am 11.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,25 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 87,38 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,18 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 06.05.2026.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 21,39 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

