Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz steigt am Mittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 112,12 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 112,12 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 112,24 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 112,10 EUR. Zuletzt wechselten 249.718 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 23.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 149,72 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,54 Prozent hinzugewinnen. Bei 104,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,81 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 154,27 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 27.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,48 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 6,42 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 80.059,00 EUR – ein Plus von 15,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 69.543,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 25.10.2024 erwartet.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 30,66 EUR je Aktie.

