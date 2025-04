Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Mittag fester

Kurs der Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 95,42 EUR zu.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 95,42 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 95,44 EUR. Bei 94,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 107.646 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 29.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,95 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 29,90 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 78,86 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.11.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 17,35 Prozent wieder erreichen.

Nach 6,36 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,43 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 114,50 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 11.03.2025 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,25 EUR gegenüber 9,31 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 87,38 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 87,18 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2025 terminiert. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2025 21,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

