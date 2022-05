Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochmittag ohne große Veränderung

Anleger zeigten sich um 25.05.2022 12:22:00 Uhr bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 145,48 EUR. Bei 147,20 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging bis auf 144,58 EUR. Bei 147,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 234.638 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.06.2021 markierte das Papier bei 245,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 40,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 131,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 10,80 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 220,87 EUR.

Am 04.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 13,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,45 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 62.742,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 62.376,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.07.2022 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 27.07.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 33,61 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

