Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochvormittag im Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 94,52 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 94,52 EUR zu. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 94,66 EUR an. Bei 94,26 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 19.205 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (128,60 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 87,72 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 7,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Volkswagen (VW) vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 9,06 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,62 EUR aus. Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 125,10 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,48 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 83,34 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 80,06 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 27,22 EUR je Aktie belaufen.

