Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag im Minus

So entwickelt sich Volkswagen (VW) vz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 104,95 EUR.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 104,95 EUR abwärts. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 104,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 105,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 83.045 Stück.

Bei einem Wert von 128,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 22,53 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 97,83 EUR. Abschläge von 6,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 9,06 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,07 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 145,56 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 75,46 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 76,20 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 30,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Verluste in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Abgaben

Schwacher Handel: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein