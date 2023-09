Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochmittag mit Verlusten

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 109,48 EUR abwärts.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,7 Prozent auf 109,48 EUR nach. In der Spitze fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 109,28 EUR. Bei 109,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 215.088 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 15.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 144,98 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,43 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 104,48 EUR am 08.09.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 4,57 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 154,27 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 80.059,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 69.543,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 25.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 30,74 EUR fest.

