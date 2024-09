Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 97,26 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 98,12 EUR. Mit einem Wert von 95,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 669.313 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR an. Mit einem Zuwachs von 32,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,72 EUR. Dieser Wert wurde am 10.09.2024 erreicht. Mit Abgaben von 9,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 9,06 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,62 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 125,10 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,21 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 6,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 83,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 80,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 30.10.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 27,22 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

DAX aktuell: DAX schließt im Plus

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge

Börse Frankfurt: So steht der DAX am Donnerstagnachmittag