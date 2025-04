Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 99,14 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 99,14 EUR. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 99,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 98,52 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 464.060 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.05.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 25,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 78,86 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Volkswagen (VW) vz seine Aktionäre 2024 mit 6,36 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,39 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 114,50 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 11.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9,31 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 87,38 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 87,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 06.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 21,17 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

