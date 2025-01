Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Volkswagen (VW) vz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 97,70 EUR ab.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 97,70 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Volkswagen (VW) vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 97,24 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 98,24 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 283.575 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 128,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 31,63 Prozent Luft nach oben. Am 29.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR. Mit Abgaben von 19,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,39 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 112,56 EUR an.

Am 30.10.2024 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 78,48 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 78,85 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 11.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 17.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 22,16 EUR je Aktie.

