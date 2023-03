Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz präsentiert sich am Mittag stärker

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 124,04 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 124,58 EUR aus. Bei 123,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 242.391 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.04.2022 bei 161,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 23,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 112,84 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 9,93 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 169,92 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,62 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 76.235,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 56.931,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 01.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 30,61 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

