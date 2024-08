Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 96,08 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel kam die Volkswagen (VW) vz-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 96,08 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie sogar auf 96,36 EUR. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 95,90 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 96,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 25.548 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2024 auf bis zu 128,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,85 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2024 bei 92,20 EUR. Mit Abgaben von 4,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,55 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Volkswagen (VW) vz 9,06 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 132,20 EUR.

Am 01.08.2024 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 83,34 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 80,06 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 30.10.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 29.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 28,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

"Entschieden dagegen": China kritisiert EU-Zölle auf chinesische E-Autos und Teslas harsch

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Kursplus

XETRA-Handel: Zum Handelsende Gewinne im LUS-DAX