Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagvormittag ohne große Veränderung

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 106,84 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 106,84 EUR bewegte sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie sogar auf 107,42 EUR. In der Spitze büßte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 106,84 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 107,38 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14.885 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 03.03.2023 markierte das Papier bei 143,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 34,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,83 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 8,43 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 137,90 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Am 26.10.2023 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,76 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 78.845,00 EUR umgesetzt, gegenüber 70.712,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 12.03.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 30,31 EUR je Aktie belaufen.

