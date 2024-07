Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochnachmittag tiefer

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 102,50 EUR.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 102,50 EUR ab. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 102,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 103,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 467.596 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 128,60 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 20,30 Prozent niedriger. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 97,83 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 9,06 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,72 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 139,80 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Am 30.04.2024 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 75,46 Mrd. EUR – eine Minderung von 5,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 80,06 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 29.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 33,94 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

