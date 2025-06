Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Montagmittag mit Einbußen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vonovia SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 28,63 EUR nach.

Die Vonovia SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 28,63 EUR. Die Vonovia SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,29 EUR ab. Mit einem Wert von 28,77 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 461.430 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 33,93 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,51 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE-Aktie mit einem Verlust von 16,07 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,24 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,26 EUR.

Vonovia SE ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,26 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,67 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Vonovia SE am 06.08.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 31.07.2026 dürfte Vonovia SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE im Jahr 2025 1,93 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

