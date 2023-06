Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Aktien in diesem Artikel Vonovia 17,68 EUR

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 17,80 EUR ab. Im Tief verlor die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 17,69 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.858.636 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 08.06.2022 erreichte der Anteilsschein mit 36,11 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 102,87 Prozent hinzugewinnen. Am 28.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,27 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 14,21 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,42 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 04.05.2023 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei -2,47 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,08 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.08.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 02.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

