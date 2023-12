Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochmittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 26,98 EUR abwärts.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,4 Prozent auf 26,98 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging bis auf 26,96 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,11 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 595.159 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 17.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,72 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Bei 15,27 EUR fiel das Papier am 28.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 76,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,36 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 03.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -2,34 EUR. Ein Jahr zuvor waren 2,33 EUR je Aktie erzielt worden.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.03.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 06.03.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,20 EUR je Aktie.

