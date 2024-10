Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 31,78 EUR ab.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 31,78 EUR nach. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,71 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 546.496 Stück.

Am 01.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 6,77 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 19,66 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 38,14 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,20 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 32,69 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 01.08.2024 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,95 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,40 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,94 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,54 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,75 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 05.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 1,91 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

