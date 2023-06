Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zieht am Freitagnachmittag an

Aktien in diesem Artikel Vonovia 18,70 EUR

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 18,54 EUR. Im Tageshoch stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 18,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 18,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.779.300 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 10.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,61 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 92,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Abschläge von 17,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,42 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 04.05.2023 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,47 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,08 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.08.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 02.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington).

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,04 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

