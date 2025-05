Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE verliert am Dienstagnachmittag

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE. Das Papier von Vonovia SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,8 Prozent auf 28,30 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Vonovia SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 28,30 EUR. Der Kurs der Vonovia SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,93 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 28,42 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.671.074 Vonovia SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,93 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,09 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,28 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,23 EUR.

Am 06.05.2025 hat Vonovia SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Vonovia SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,67 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Vonovia SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 31.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Vonovia SE.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE einen Gewinn von 1,91 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

