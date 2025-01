Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 27,13 EUR zeigte sich die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Kurs von 27,13 EUR zeigte sich die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 27,48 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sank bis auf 26,97 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,27 EUR. Bisher wurden heute 1.107.339 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Am 01.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 33,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 25,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 12,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,83 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,50 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) mit einem Umsatz von insgesamt 1,72 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,19 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.03.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 12.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington).

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 1,93 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsende schwächer

XETRA-Handel LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels schwächer

Zuversicht in Frankfurt: DAX am Nachmittag mit Zuschlägen