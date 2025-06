Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Freitagvormittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Vonovia SE. Das Papier von Vonovia SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 28,36 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 28,36 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE-Aktie bis auf 28,12 EUR. Mit einem Wert von 28,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE-Aktien beläuft sich auf 146.849 Stück.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 33,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE-Aktie mit einem Kursplus von 19,64 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.03.2025 auf bis zu 24,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 15,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Vonovia SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,24 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,29 EUR je Vonovia SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE am 06.05.2025. Es stand ein EPS von 0,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2,26 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,67 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Vonovia SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Vonovia SE dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE einen Gewinn von 1,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

