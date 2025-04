Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Vormittag freundlich

Kurs der Vonovia SE

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Vonovia SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 28,35 EUR.

Die Vonovia SE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 28,35 EUR. Die Vonovia SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,46 EUR aus. Mit einem Wert von 28,33 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 145.902 Vonovia SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 33,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,68 Prozent hinzugewinnen. Am 26.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 24,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 15,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,22 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE 0,900 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,46 EUR aus.

Am 19.03.2025 hat Vonovia SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,42 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE ein EPS von -3,40 EUR in den Büchern gestanden. Vonovia SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,40 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 68,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Vonovia SE wird am 07.05.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 05.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,90 EUR je Vonovia SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

Vonovia-Aktie höher: Vonovia plant Veränderungen im Aufsichtsrat

Overweight für Vonovia SE-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse

Banken- und Immotitel aufgrund von Zollsorgen unter Druck - JPMorgan empfiehlt aber Vonovia und LEG