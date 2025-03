Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewinnt am Vormittag an Boden

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 25,55 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 25,55 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 25,86 EUR. Bei 25,83 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 430.941 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,80 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.04.2024 (24,27 EUR). Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 5,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,18 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,86 EUR an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -3,40 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 1,72 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 20,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 05.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 1,94 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

