Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 29,99 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Vonovia SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 29,99 EUR. Bei 30,04 EUR erreichte die Vonovia SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE-Aktien beläuft sich auf 1.041.504 Stück.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE-Aktie somit 11,61 Prozent niedriger. Am 26.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,03 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 19,87 Prozent würde die Vonovia SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Vonovia SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,22 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,24 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE-Aktie bei 34,29 EUR.

Vonovia SE ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,60 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,50 Prozent auf 2,26 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,67 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 31.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE einen Gewinn von 1,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

