Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere um 09:06 Uhr 0,7 Prozent. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,74 EUR zu. Bei 25,47 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 91.459 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 33,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,27 EUR am 18.04.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,22 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 34,76 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -3,40 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,72 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 07.05.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 05.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,85 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

