Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) fällt am Donnerstagmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 24,06 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 24,06 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 23,63 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,64 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.009.302 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,72 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,37 Prozent hinzugewinnen. Am 28.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,27 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 36,53 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 28,34 EUR.

Am 26.07.2023 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,47 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 03.11.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 01.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,17 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

