Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 24,72 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 2,8 Prozent auf 24,72 EUR. In der Spitze fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 24,49 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,48 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.944.158 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Bei 33,93 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,26 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.04.2024 bei 24,27 EUR. Abschläge von 1,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,22 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,21 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 06.11.2024 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -3,40 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,73 Prozent auf 1,72 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2025 terminiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger Experten zufolge am 05.05.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2025 1,85 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Goldman Sachs Group Inc.: Buy für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start des Freitagshandels leichter

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX startet mit Verlusten