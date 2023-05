Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Vonovia 17,43 EUR

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 17,55 EUR. Das Tagestief markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 17,41 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,80 EUR. Bisher wurden heute 766.576 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.05.2022 auf bis zu 36,24 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 106,50 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,27 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 12,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 28,42 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,08 EUR je Aktie gewesen.

Am 04.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 02.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,04 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

