Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagvormittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 23,64 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 23,64 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 23,56 EUR. Bei 23,73 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 63.647 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 17.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,72 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 21,49 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.03.2023 Kursverluste bis auf 15,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 35,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,23 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 26.07.2023 vor. Das EPS lag bei -2,34 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,08 EUR je Aktie erzielt worden.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 03.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 01.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,17 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX fällt schlussendlich

Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Vonovia-Aktie stemmt sich gegen starken Abwärtstrend: Bundesregierung einigt sich auf Maßnahmen für mehr Wohnungsbau