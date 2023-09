Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,6 Prozent auf 22,13 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 22,13 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 22,04 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,53 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.844.734 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 17.01.2023 markierte das Papier bei 28,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,78 Prozent. Am 28.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,27 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 31,00 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,23 EUR.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein Ergebnis je Aktie von -0,08 EUR vermeldet.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 03.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 01.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,17 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel: DAX schlussendlich in Rot

Börse Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Nachmittag