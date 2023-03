Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag mit kräftigen Verlusten

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 7,0 Prozent auf 15,50 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,27 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,93 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.725.775 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.04.2022 bei 41,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 62,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 15,27 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 1,47 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,29 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.11.2022 vor.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.05.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 02.05.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,17 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

