Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Dienstagvormittag billiger

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vonovia SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,1 Prozent auf 28,22 EUR abwärts.

Die Vonovia SE-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 28,22 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE-Aktie bis auf 28,20 EUR. Bei 28,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 810.569 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 33,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,03 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Vonovia SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,28 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,23 EUR je Vonovia SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE am 06.05.2025 vor. Vonovia SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,26 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,67 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Vonovia SE am 06.08.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 31.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,91 EUR fest.

