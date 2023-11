Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Donnerstagmittag in Grün

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt ging es für das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 26,01 EUR.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 26,01 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 26,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,03 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 596.049 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 28,72 EUR erreichte der Titel am 17.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 10,42 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,27 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,29 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,39 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Am 03.11.2023 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,34 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS von 2,33 EUR in den Büchern gestanden.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.03.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 06.03.2025 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,20 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

