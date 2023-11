Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag mit Einbußen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 25,72 EUR abwärts.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,9 Prozent auf 25,72 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 25,62 EUR. Bei 26,03 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.180.346 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Bei einem Wert von 28,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.01.2023). 11,66 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,39 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein Ergebnis je Aktie von 2,33 EUR vermeldet.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 15.03.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,20 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

