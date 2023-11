Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag fester

Blick auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Kurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 26,02 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,15 EUR zu. Bei 26,03 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 94.838 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Bei 28,72 EUR erreichte der Titel am 17.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 10,38 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,27 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,39 EUR.

Am 03.11.2023 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 15.03.2024 präsentieren. Am 06.03.2025 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,20 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

