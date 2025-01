Vorfall

Bei einer Explosion in einer Munitionsfabrik einer Rheinmetall-Tochter im Südosten Spaniens sind sechs Menschen verletzt worden.

Werte in diesem Artikel

Der Vorfall habe sich in einem Munitionslager von Rheinmetall Expal Munitions in Javalí Viejo in der Region Murcia ereignet, teilte der spanische Notdienst mit. Eines der Opfer sei schwer verletzt. Eine Mitteilung des Unternehmens lag zunächst nicht vor. Die Ursache der Explosion war vorerst unklar.

Bei den Verletzten handele es sich um Männer im Alter zwischen 30 und 52 Jahren, berichtete die spanische Nachrichtenagentur Europa Press unter Berufung auf die Behörden. Fünf von ihnen seien in Krankenhäuser gebracht worden. Sie hätten unter anderem Schädelverletzungen, Verbrennungen und Rauchvergiftungen erlitten. Die Explosion habe im Industriegebiet auch einen Waldbrand verursacht, der bis zu 2.000 Quadratmeter erfasst habe, inzwischen aber gelöscht sei.

Rheinmetall Expal Munitions ist nach Angaben des deutschen Rüstungskonzerns ein "weltweit renommierter Munitionshersteller" mit Sitz in Madrid, der unter anderem auf Artilleriemunition, Mörsergranaten, MittelKalibermunition sowie Zünder und Raketenantriebssysteme spezialisiert sei. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft von Rheinmetall verfüge mit insgesamt sieben operativen Standorten in Spanien und den USA über ein hochmodernes Produktionsnetzwerk und liefere in mehr als 60 Länder, heißt es.

Die Ukraine ist derzeit ein großer Kunde für Munition aus dem Rheinmetall-Konzern.

Kein Produktionsausfall nach Explosion in Rheinmetall-Fabrik

Eine Explosion in einer Munitionsfabrik einer Rheinmetall-Tochter im Südosten Spaniens wird die Produktion nicht beeinträchtigen. "Produktionsausfälle sind nicht zu erwarten", teilte der deutsche Rüstungskonzern mit. Beim Vorfall im Munitionslager von Rheinmetall Expal Munitions in Javalí Viejo in der Region Murcia waren am Donnerstag sechs Männer verletzt worden. Einer der betroffenen Beschäftigten des Unternehmens wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Suche nach der Ursache des Werksunfalls sei im Gange, teilte Rheinmetall mit. Die zuständigen Behörden hätten die Ermittlungen aufgenommen. Das Unternehmen sehe "keine Hinweise auf einen Anschlag". Die Explosion hatte im Industriegebiet auch einen Waldbrand verursacht, der nach Behördenangaben bis zu 2.000 Quadratmeter erfasste, aber relativ schnell gelöscht wurde.

Am Standort Javalí Viejo mit 427 Beschäftigten fertigt Expal Munitions Pulver für militärische und zivile Anwendungen. Das Rheinmetall-Tochterunternehmen verfügt nach eigenen Angaben mit insgesamt sieben operativen Standorten in Spanien und den USA über ein hochmodernes Produktionsnetzwerk und liefert in mehr als 60 Länder. Die Ukraine ist derzeit ein großer Kunde für Munition aus dem Rheinmetall-Konzern.

Die Rheinmetall-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,94 Prozent höher bei 754,00 Euro.

/er/DP/he

MURCIA (dpa-AFX)