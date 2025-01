Nicht zu bremsen

Die Rheinmetall-Aktie legt am Donnerstag zu. Beflügelt durch eine neue Analyse der Schweizer Investmentbank UBS kann die Rüstungsaktie zeitweise sogar auf ein neues Rekordhoch steigen.

• Rheinmetall-Aktie markiert neues Rekordhoch

• UBS hebt Kursziel kräftig an

• Rheinmetall-Aktie bereits seit einigen Tagen auf der Überholspur

Die Rheinmetall-Aktie zeigt sich auch am Donnerstag weiter in Rekordlaune und kann im XETRA-Handel zeitweise bis auf 730,20 Euro steigen - ein neuer Rekord für das Papier des Rüstungskonzerns. Angeschoben wurde es dabei vor allem von einer neuen Analyse und einer kräftigen Kurszielerhöhung durch den UBS-Analysten Sven Weier.

Analyst schraubt Kursziel für Rheinmetall deutlich nach oben

Wie Weier in seiner am Donnerstagmorgen veröffentlichten Studie schreibt, dürfte sich die von US-Präsident Donald Trump geforderte Erhöhung der Verteidigungsausgaben der Nato-Staaten auch auf Rheinmetall auswirken, allerdings ließen sich die genauen Auswirkungen noch nicht quantifizieren. Trump will, dass die Nato-Länder künftig fünf Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) für die Verteidigung aufwenden, der Markt nehme laut dem UBS-Experten aber wohl 3 Prozent als Basisszenario an. Jedoch sei auch das laut Weier an der Börse noch nicht vollständig eingepreist. Der UBS-Analyst rechnet auf längere Sicht mit einem Anstieg des Verhältnis Verteidigung zu BIP auf 2,5 bis 3,0 Prozent. Derzeit liegt dieses bei 2,1 Prozent.

Im Licht dieser erwarteten Entwicklung bei den Verteidigungsausgaben hob Weier das Kursziel für die Rheinmetall-Aktie um satte 27,8 Prozent von 630 Euro auf nun 805 Euro an. Die Bewertung beließ er bei "Neutral".

Rheinmetall-Aktie seit Tagen auf Rekordfahrt

Nachdem die Rheinmetall-Aktie nach Veröffentlichung der UBS-Studie im frühen Handel ein neues Allzeithoch markiert hatte, liegt sie nun via XETRA zeitweise noch mit 0,67 Prozent im Plus bei 722,60 Euro. Das Papier befindet sich derzeit in einem Höhenflug und hatte bereits in den letzten Tagen neue Rekordstände erreicht. Erst am Montag war die Rheinmetall-Aktie im Handelsverlauf erstmals über die Marke von 700 Euro gestiegen, am Dienstag gelang ihr dann auch ein Schlusskurs oberhalb der runden Schwelle.

