Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag gesucht

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Vossloh. Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 77,60 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Vossloh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 77,60 EUR. Die Vossloh-Aktie zog in der Spitze bis auf 78,80 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 77,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35.481 Vossloh-Aktien.

Am 02.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 78,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vossloh-Aktie mit einem Kursplus von 1,55 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2024 bei 40,35 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,00 Prozent.

Für Vossloh-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,32 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 74,50 EUR für die Vossloh-Aktie.

Vossloh ließ sich am 24.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,24 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,58 Prozent zurück. Hier wurden 251,10 Mio. EUR gegenüber 268,80 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 24.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Vossloh veröffentlicht werden. Am 30.07.2026 wird Vossloh schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Vossloh im Jahr 2025 3,86 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

