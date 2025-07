Vossloh Aktie News: Vossloh steigt am Vormittag

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Vossloh. Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 87,70 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Vossloh-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 87,70 EUR. Die Vossloh-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 88,20 EUR aus. Bei 88,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.221 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.07.2025 bei 86,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vossloh-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,35 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2024 erreicht. Mit Abgaben von 53,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,19 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 74,50 EUR an.

Vossloh gewährte am 24.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 0,39 EUR je Aktie verdient. Vossloh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 251,10 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 268,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 24.07.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Vossloh-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,87 EUR je Aktie belaufen.

