Vossloh Aktie News: Vossloh präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

Vossloh im Fokus

Die Aktie von Vossloh gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Vossloh-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 87,50 EUR.

Um 09:02 Uhr stieg die Vossloh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 87,50 EUR. Die Vossloh-Aktie legte bis auf 87,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 87,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 1.931 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.07.2025 markierte das Papier bei 88,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,14 Prozent hinzugewinnen. Am 19.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie.

Für Vossloh-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,18 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 74,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 24.04.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,24 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vossloh in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 251,10 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 268,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 24.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Vossloh veröffentlicht werden. Vossloh dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,84 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Kaufempfehlung von MWB Research beflügelt Vossloh-Aktie

Vossloh-Aktie: Gewinnmitnahmen drücken Kurs ins Minus

SDAX-Titel Vossloh-Aktie: Über diese Dividende können sich Vossloh-Aktionäre freuen